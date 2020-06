PETITCLERC, Hélène



À Terrebonne, le 12 mai 2020, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Hélène Petitclerc, autrefois de Boucherville.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Ligia), François (Johanne), Claudine (Serge), ses petits-enfants Béanne (Mathieu), Félix, Vincent, Maude et son arrière-petit-fils Liam, ses soeurs Rolande, Cécile, Louise, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parent et amis.En raison des circonstances actuelles, une cérémonie aura lieu à une date ultérieure.Les arrangements funéraires ont été confiés au :Téléphone : (450) 655-6036Télécopieur: (450) 655-0941