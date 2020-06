DESROCHERS, Dr Jules B.



Le 5 juin 2020, à l'Hôpital Honoré-Mercier de St-Hyacinthe, est décédé Dr Jules B. Desrochers à l'âge de 87 ans, époux de Madame Nicole Baillargeon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Martine, Marc et Gilbert (Greta Bédard); ses petits-enfants : Louis-Marc, Annie, Delphine, Gabrielle, Francis, Marie, Catherine et Florence ainsi que leur conjoint(e), ses arrière-petits-enfants: Victor, Clara et Jordan ainsi que parents et amis.Dans le respect des mesures actuelles et pour le bien-être de tous ceux que nous aimons, les visites et funérailles seront limitées à la famille immédiatement seulement. Les condoléances filmées seront disponibles le dimanche 14 juin dès 14h00 sur www.fuenraweb.tvDr. Jules B. Desrochers a été confié à la :1115, GIROUARD OUESTSAINT-HYACINTHEwww.dignitequebec.com.