GAGNON, Hubert



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Hubert Gagnon, à son domicile, le dimanche 7 juin 2020.Il laisse dans le deuil son époux depuis 42 années, Roman Mycio, sa soeur Arlette Gagnon Beaudry, plusieurs nièces, neveux et cousins des familles Gagnon et Beaudry ainsi que plusieurs amis de longue date qui n'ont jamais été loin de son coeur.Il rejoint ses grands frères Dufort et Guillaume ainsi que sa soeur Anne.Hubert était un acteur accompli du théâtre, film et télévision avec un résumé impressionnant dans le doublage au Québec notamment pour ses talents en tant qu'Homer Simpson durant 27 ans.Des remerciements spéciaux au Dr Bracianni, Dr Catherine Latour, les infirmières en chimiothérapie, les deux Annie et Simon, ainsi que les autres spécialistes de la santé à l'hôpital Charles-Lemoyne et du CLSC Dr Claudie Lapierre, Annabelle Fecteau et les infirmiers exceptionnels Sophia et Philippe qui ont démontré une constante patience, de la générosité et expertise avec Hubert à son domicile.Remerciements prolongés pour Claude Campbell pour son support continu, bon sens en travaillant avec les médecins, infirmières et le CLSC durant ces dernières années.En raison de la situation avec la Covid-19, il n'y aura pas de visites ni de funérailles.Une célébration en sa mémoire aura lieu à une date ultérieure.