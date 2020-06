MASSE, Jean-Claude



À Lachine, le 28 mai 2020, à l'âge de 72 ans, est décédé Monsieur Jean-Claude Masse, époux de Monique Masse.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son frère Daniel (Micheline), sa belle-soeur Françoise, ses nièces Jacinthe, Caroline et Josianne, ainsi que plusieurs parents et amis.Jean-Claude laisse également sa famille des Chevaliers de Colomb et aussi celle du Club des Lions International.Au lieu de fleurs, un don à Moisson Montréal serait apprécié en la mémoire de Jean-Claude Masse.Compte tenue de la situation (COVID-19), une cérémonie sera tenu en privé.