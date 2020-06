ALEPIN, Jean



À la Résidence Sunrise de Dollard-des-Ormeaux, est décédé M. Jean Alepin, le 6 juin 2020, à l'âge de 91 ans.Il va rejoindre les membres de sa famille qui nous ont quittés : Cécile, Antoinette, Michel (Lydia), Dieudonné, Gabriel (Andrée) et Françoise.Il laisse dans le deuil ses soeurs: Madeleine, Bernadette, son frère Jacques (Linda), ses soeurs Claire (Barry) et Angèle (Réjean), plusieurs neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.