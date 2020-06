QUINAULT, Christine Michèle



C'est avec une profonde et immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Christine Michèle Quinault, survenu à St-Jérôme, le 29 mai 2020, à l'âge de 67 ans. Née le 3 octobre 1952, elle rejoint maintenant ses parents feu Michel Denys Quinault et feu Liliane Marie-Thérèse Cyr.Elle laisse dans le deuil ses filles Karine (François), Tina, ses petits-fils Lexis et Lohan, sa soeur Marie-Jo, son neveu Julien (Mélisande) et leurs enfants Loïc et Éliot, de la famille éloignée en France, ainsi que de nombreux amis et collègues de travail qui l'appréciaient énormément.Femme remarquable, pleine d'amour et de générosité, elle arborait une grande force tranquille. Mère irremplaçable offrant une écoute empreinte d'affection et de douceur, sa mort sera le premier chagrin que nous pleurerons sans elle. Elle est partie trop tôt et son départ laissera un grand vide dans la vie et dans le coeur de tous les gens qu'elle a côtoyés.Amoureuse inconditionnelle des animaux, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la SPCA de votre région.Une célébration en son honneur aura lieu à une date ultérieure.DESROSIERS & FILS INC.