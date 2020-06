ALLARD, René



Entouré de l'amour des siens, au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le 26 mai 2020, à l'âge de 84 ans, est décédé Monsieur René Allard, époux de Jacqueline Côté, fils de feu Eddy Allard et de feu Marie-Rose Méthot. Natif de St-Nicolas, il demeurait à Laval.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Yves (France), Sylvain (Jocelyne) et Nancy, ses petits-enfants: Mathieu (Nesrine), Mélissa (Alexandre), Roxanne et Justin; ainsi que son frère Réal et sa soeur Anita. Sont également affectés par son départ ses beaux-frères et ses belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et ami(e)s.En raison des circonstances actuelles, les rituels funéraires seront célébrés dans l'intimité de ses proches. Merci d'être avec nous en pensée.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.