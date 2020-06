TESSIER née PLOUFFE Camilla



À Saint-Jérôme, le 21 mars 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Camilla Plouffe, épouse de feu M. Léo Tessier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Diane, Francine, Réjean (Linda), ses petits-enfants Patrick (Caroline), Sébastien (Linda) et Mélanie, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Dans les circonstances, l'inhumation aura plus tard au Cimetière du Lac des Écorces. Les gens seront informés par la famille en temps opportun.Elle fut confiée à la :