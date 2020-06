DESROSIERS, Jean-Bernard



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Jean-Bernard Desrosiers le 30 mai 2020.Il laisse dans le deuil son épouse Jocelyne Gendron, ses fils Jocelyn (Julie Pelchat) et Jean-Sébastien (Chantal Binette), ses petits-enfants adorés, Gabriel, Vincent-Olivier, Audrey, Thomas, Michaël et Jeanne, ses soeurs Andrée et Michèle, ses belles-soeurs, ses beaux-frères, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux amis.Après 31 années de loyaux services comme professeur et directeur adjoint, Jean-Bernard était retraité de la Commission scolaire de Laval. À plusieurs occasions, il a su mettre à profit ses talents d'ébéniste ainsi que sa voix chaleureuse. Sa passion pour le golf était indéniable. Son seul regret était de laisser les gens qu'il chérissait derrière lui.En raison des circonstances, un rassemblement à sa mémoire sera annoncé à une date ultérieure.