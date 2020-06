GOULET, Guy



À Laval, le mardi 9 juin 2020 est décédé, à l'âge de 89 ans, Guy Goulet, époux de Rosanne Goulet Bourassa.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Stéphane (Jacinthe) et Alain; ses petits-enfants Guillaume et Vicky; ses soeurs feu Gabrielle (feu René), Jacqueline (feu Jean-Paul), feu Cécile (feu Paul-Émile), feu Jean-Paul (Simone) et Lise. Il laisse également dans le deuil sa belle-famille, Huguette (Robert), Hélène (Jean-Louis), Raymond, Normand (Ginette), André (Michelle), Claudette (feu Marcel), René (Jocelyne), Louise, ainsi que plusieurs neveux et nièces et autres parents et amis.Malgré sa maladie, il savourait la vie. Son beau sourire restera toujours gravé dans notre mémoire. Sa force et sa ténacité contre la maladie pulmonaire a été un exemple de courage pour nous tous.En raison des circonstances exceptionnelles actuelles, une cérémonie aura lieu à une date ultérieure.