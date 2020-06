MATHIEU, Michel



À Laval, le 30 mai 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Michel Mathieu.Il laisse dans le deuil sa femme Hélène, ses enfants : Isabelle (Claude), Bruno (Nathalie), Philippe (Jacynthe), ses petits-enfants : Mathieu, Lara, Frédérique, Judith et Antoine, feu son frère Jean-Guy, sa soeur Micheline, ses cousins, cousines, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.M. Mathieu sera inhumé à une date ultérieure en présence de ses proches.Votre marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.