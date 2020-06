PRINCE, Robert



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Monsieur Robert Prince, décédé à Montréal le 10 juin 2020 à l'âge de 77 ans. Il rejoint ses défunts parents, Josaphat Prince et Laurette Lottinville, ainsi que ses frères Réal et Gilles et sa soeur Yvette.Il laisse dans le deuil son épouse Georgette Lajoie, sa fille Jacynthe Prince (Jean-Francois Chabot), ses petits-fils Louis et Émile, ainsi que ses nombreux frères et soeurs - Jeannine, Rita, Camille, Lise, Jean-Claude, Yves, Pierre, Denis, Carmen, Sylvio, Michel et Doris - leurs familles respectives, et de nombreux amis.Robert était un homme très aimé de toutes les personnes qui ont eu le privilège de le connaître et de le côtoyer. Il laisse de merveilleux souvenirs à ses proches.Nous tenons à remercier sincèrement le personnel de la Cité de la Santé et du CHUM pour leurs soins et leur support.En raison des circonstances actuelles, une cérémonie commémorative aura lieu à une date ultérieure.