LORANGE, Victor



À Longueuil, le 8 mai 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Victor Lorange. Il était résident de Varennes.Il laisse dans le deuil ses enfants Caroline et Mario, ses frères et soeurs : feu Georges, Cécile (feu Benoit), Gisèle (Léandre), Fernande (feu Marcel), Jocelyne (Roger), Noël (Reine), Denise (René) et Maurice, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille aimerait remercier le personnel CHSLD René Lévesque pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des centres d'hébergement Vieux-Longueuil 2761, rue Beauvais, Longueuil, Québec, J4M 2A4.Selon ses volontés, il n'y aura pas de funérailles et la famille recevra les condoléances à une date ultérieure.Les arrangements funéraires ont été confiés au :Téléphone : 450 655-6036Télécopieur : 450 655-0941