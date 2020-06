BERNIER, Armande



À Laval, le 10 juin 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée Mme Armande Bernier, épouse de feu Raymond Mailhot.Elle laisse dans le deuil ses cinq filles, Micheline (Richard), Madeleine (Christian), Marjolaine, Sylvie et Marie-Claude (Roger), ses onze petits-enfants, ses dix arrière-petits-enfants, ses frères et soeur ainsi que parents et amis.Les cendres seront inhumées au Cimetière St-Elzéar à une date ultérieure.