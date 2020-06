SCHANZENBACH (née Latour) Lorraine



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Lorraine Schanzenbach (née Latour) survenu à l'Hôpital de Saint-Jérôme, le 7 juin dernier, à l'âge de 74 ans. Épouse de feu Robert Schanzenbach, elle laisse dans le deuil ses enfants Éric (Véronique) et Annie (André); ses petits-enfants adorés, Jérémy (Jade), Emy, Laury et Coraly. Elle laisse également ses frères Claude (Jacqueline), feu André (Marie); ses soeurs, feu Micheline (André-Gilles), Diane (André), Lise (Carl); ses neveux, nièces, ainsi que leurs enfants et plusieurs autres parents et amis(es).La famille recevra vos condoléances, compte tenu de la situation actuelle, sous le respect des directives de la santé publique concernant la distanciation physique et le port du masque, le samedi 20 juin 2020, de 13h à 15h à la:70, RUE LAMBTONORMSTOWN, QC J0S 1K0Un hommage lui sera rendu à 15h, suivi de l'inhumation qui aura lieu dans l'intimité familiale au cimetière Saint-Malachie d'Ormstown.Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation Ste-Justine, 5757 avenue Decelles, bureau 500, Montréal, QC, H3S 2C3.https://www.fondationstejustine.org/fr/don/faire-un-don