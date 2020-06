LALANDE, Serge



C'est avec une grande peine que nous vous annonçons le décès de Serge Lalande. Il nous a quittés doucement le 28 mai dernier, entouré d'amour au domicile de son fils Bruno.Il laisse dans le deuil son épouse Claire, ses fils Bruno (Dominique Guénard), Christian (Isabelle Ayotte), ses petits-enfants: Benoit, Béatrice, Zachary, Christophe et Thomas, Naomie, ainsi que ses frères, sa soeur, ses amis du golf et plusieurs personnes qui ont compté pour lui.À défaut de pouvoir partager ce moment de deuil avec nous compte tenu des restrictions actuelles, nous vous invitons à lui rendre hommage en savourant un bon repas entouré des gens que vous aimez. Vous aurez ainsi une bonne image des dernières soirées que Serge a vécu avec nous, serein et comblé.Conforme à ses volontés, il sera inhumé au cimetière Mount Hermon de Sillery, endroit magique et paisible où il aimait tant se réfugier pour aller lire.GROUPE GARNEAU THANATOLOGUEwww.groupegarneau.com