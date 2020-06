UZYCKI, Alfred



Au CHSLD Chevalier de Lévis, le 29 mai 2020, est décédé à l'âge de 87 ans et 6 mois, monsieur Alfred Uzycki, époux de madame Micheline Maheux.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Carole et son fils Karl (Laurie-Anne), ses petits-enfants Mélodie, Rosalie, Elliott et Arthur, sa belle-soeur Gaby Lebel, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.En raison des circonstances actuelles exceptionnelles et des impératifs qui prévalent, la célébration se tiendra à une date ultérieure. Les détails vous seront communiqués en temps opportun.