DAGENAIS, Richard



À Laval, le 6 juin 2020, à l'âge de 63 ans, est décédé Monsieur Richard Dagenais.Il laisse dans le deuil ses enfants Sarah et Caroline (Jonathan), sa petite-fille Elena, sa soeur Lise (Michel), ses frères Alain (Estelle) et Guy (Louise), ainsi que plusieurs parents et amis.Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu.