LANOUETTE, Suzanne



À Repentigny, le 25 mai 2020, est décédée à l'âge de 66 ans, Mme Suzanne Lanouette.Outre son époux, Yvon Doiron, elle laisse dans le deuil ses enfants Francis, Olivier et Guillaume, sa soeur Denise et ses frères Claude et Pierre, leurs conjointes, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison Adhémar-Dion pour les bons soins prodigués.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don, à la mémoire de Suzanne Lanouette, à la Maison Adhémar-Dion.