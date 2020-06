BLAIS, Irène



À Laval, le 11 mai 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Irène Blais, épouse de feu M. Roger Laflamme.Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Diane, Yvon et Réal, ses petits-enfants Audrey, Jonathan et Nathalie, son arrière-petite-fille Rosie-Anne, ses soeurs, ses frères ainsi que plusieurs parents et amis.La famille tient à remercier le personnel de la Résidence l'Éden de Laval pour leur soutien et les bons soins prodigués.Un don à la Société Alzheimer du Canada serait apprécié en sa mémoire.