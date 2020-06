LÉGARÉ, Yvon



À Montréal, au Pavillon Rosemont (soins palliatifs), à l'âge de 69 ans et 3 mois, est décédé M. Yvon Légaré. Né le 8 mars 1951 à Montréal, il était le fils de feu M. Benoit Légaré et feu Mme Cécile Corriveau. Yvon Légaré était un pressier de l'imprimerie TC Transcontinental.Il laisse dans le deuil sa conjointe Murielle Pelland, ses trois enfants Nathalie, Robert et Linda, ses petits-enfants Alexandra Naomie, Marilou, Zoé, Joanie, Isabelle, Émeric, Jacob et Annabelle et son arrière-petits-fils Andrew. Il laisse également dans le deuil son frère feu Réal, ses soeurs Lise (Gilles), feu Lina (Martial), Lucie, ses neveux, ses nièces, parents et amis.À cause de la COVID-19 il n'aura pas de célébration. Selon ses volontés, il sera incinéré.La famille tient à remercier le service médical de l'Hôpital de Maisonneuve Rosemont, Pavillon Rosemont (soins palliatifs) ainsi que le personnel qui a pris bien soin de lui jusqu'à son dernier repos… Merci beaucoup pour tout.