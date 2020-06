LACHANCE, Pauline (née Vinet)



À Longueuil, le 28 mai 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée Madame Pauline Lachance, épouse de Jacques Lachance.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Richard (Carole), Gilles (Susan) et Michel (Isabelle), ses petits-enfants, Jonathan (Kim-Duyên), Ludovic (Caroline), Sébastien (Floraldine), Philippe (Claude), Marie et Émile, ses arrière-petits-enfants, Kelly-An, Félia et Lylia, ses beaux-frères et belles-soeurs, Pierre (Suzanne), Claude (Pierre) et Marcel (feu Denise), neveux, nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille aimerait remercier le personnel du CHSLD Chevalier de Lévis pour la qualité des soins prodigués.En raison des circonstances actuelles, une cérémonie aura lieu à une date ultérieure.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Rive-Sud.Les arrangements funéraires ont été confiés au :Tél. 450 655-6036Téléc. 450 655-0941