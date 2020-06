Beaudoin, Aline



C'est avec beaucoup de tristesse, que nous annonçons le décès d'Aline Beaudoin, le mardi 2 juin 2020 à l'âge de 75 ans.Elle laisse dans le deuil ses frères, Serge (feu Monique) et Christian (Marthe), ses neveux et nièces, Marco, Giani, Marlène, Brigitte, Fiona, Carl, Marc et Guillaume, ainsi que ses petits-neveux et petites-nièces et plusieurs parents et amis.Aline a travaillé en tant qu'infirmière à l'hôpital Jean-Talon pendant plus de trente ans. C'est avec une main de fer dans un gant de velours qu'elle a tenu le poste d'infirmière en chef des soins intensifs en suscitant l'admiration de ses collègues. Tout en travaillant à temps plein comme chef du département, c'est avec beaucoup de détermination et de fierté qu'elle a obtenu son baccalauréat universitaire en nursing à l'âge de 50 ans.Aline était une grande voyageuse. Elle a visité de nombreux pays, incluant, l'Afrique, la Thaïlande, l'Inde et le Tibet. Elle adorait cuisiner et elle avait le talent d'ajouter une touche d'exotisme à tous ses plats, nous faisant ainsi découvrir par ses choix d'épices ses souvenirs gastronomiques rapportés de ses voyages.Aline appréciait tout particulièrement les arts québécois, la littérature, la musique, la peinture, la sculpture et le théâtre. Elle avait un horaire de sorties culturel des plus chargés et intéressants. C'est à travers cette richesse culturelle qu'on pouvait apprécier sa grande ouverture d'esprit, la beauté de son âme et de sa personne.Aline a fait une différence monumentale dans la vie de tous ses patients, collègues, proches et amis(es), sa présence et sa force d'âme nous manqueront définitivement, mais le souvenir de sa belle lumière demeurera avec nous pour toujours.Une cérémonie à sa mémoire aura lieu à une date ultérieure pour lui présenter l'hommage qu'elle mérite.Des dons en sa mémoire à la Fondation de l'hôpital Jean-Talon seraient appréciés.