PICARD, France



À Montréal, le 12 juin 2020, à l'âge de 75 ans, est décédée France Picard.Détentrice d'une maîtrise de l'ENAP et récipiendaire d'un doctorat en Sociologie de l'UdM, elle a présidé la COPHAN, l'OMPH-francophonie et l'Association Québécoise de l'Epilepsie.Elle laisse dans le deuil son conjoint André Bigras, ses fils Jean-François (Marie-France), Charles (Anne), Mathieu, ses petits-enfants Bruno, Cédric, Amélie, son frère Antoine, ainsi que de nombreux parents et amis.Vu la situation actuelle les funérailles auront lieu en toute intimité.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Québécoise de l'Épilepsie.