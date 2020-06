LAUZON, Gisèle



À Montréal, est décédée du coronavirus, Gisèle Lauzon, fille de feu Léonidas (feu Marguerite Aubé), soeur de feu René (Jacqueline Larouche), feu Yolande (feu Marcel Lavallée) et laisse dans le deuil son frère Gaëtan, son neveu Marc Lauzon (Êve Francoeur), leurs filles Geneviève et Maude, (sa filleule), sa nièce Nathalie Lauzon (feu Jacques Bertrand), sa belle-soeur Jacqueline Larouche, cousins et amis.Ses cendres iront rejoindre un jour les siens dans le cimetière de St-Ubalde, près de Québec.Durand 11 mois elle a vécu bien entourée au CHSLD Jean de la Lande et merci à la merveilleuse équipe du 9e étage.Elle a été confiée à :