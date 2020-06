LAMADE, Jacques



À Sainte-Thérèse, le 22 mai 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Jacques Lamade, époux de Mme Gisèle Maitre.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Marie-Josée, feu Marie-France, Sylvain et Cédric, ses petits-enfants, Roselyne, Frédéric, Nicholas et Marie-Soleil, Jonathan et feu Laura, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Michelle, ses beaux-frères, Claude, Paul et Pascal ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances, le samedi 1er août de 13h à 16h au:SAINT-AUGUSTIN450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même jour à 16h au salon du complexe.