Canoter sur la «Diable»

Le parc national du Mont-Tremblant plaît à tout canoteur. Avec ses six rivières, ses 400 lacs et ruisseaux, ce territoire protégé de 1510,1 km2 est à l’origine du réseau des parcs au Québec. Pour les amateurs de canot-camping, la rivière du Diable propose un circuit avec navette. Un parcours ponctué de rapides, d’eau vive et de lacs. Parmi mes endroits préférés, la décharge du lac Escalier propose une vue à couper le souffle et tout en méandres. Un lever de soleil sans nuages à cet endroit est toujours spectaculaire. Mais s’y rendre aux aurores est une aventure destinée aux plus audacieux. Car il faut se lever tôt pour parcourir les nombreux kilomètres. Lors d’une séance matinale, une nappe de brouillard flotte au-dessus du lac. Je n’y vois rien. Les chauds rayons du soleil dissipent lentement la brume pour soudainement laisser place à une vision quasi irréelle, celle de deux canoteurs profitant aussi de la plénitude de ce paysage !

Appareil : Canon EOS 5D MKIII

Canon EOS 5D MKIII Objectif : EF70-200mm f/4L IS USM

EF70-200mm f/4L IS USM Exposition : 1/2000s à f/8

1/2000s à f/8 ISO : 160