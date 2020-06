PARÉ, Michel



C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Michel Paré, survenu le 5 juin à la maison de soins palliatifs St-Raphaël, à Montréal. Il était le fils d'Armand Paré et d'Huguette Jobin, tous deux décédés.Michel laisse dans le deuil son amoureuse Sylvie Ranger, la belle Marie, Louis-Pierre, sa soeur Francine, ses frères Pierre (Huguette Roy), feu Gilles, Claude, Louis, Denis (Marisella Gomez), François et Jean (Julien Valette), ses neveux et nièces, plusieurs autres parents et amis, dont France, Anne-Marie, Daniel et Serge.Les cendres seront inhumées au cimetière Saint-Joseph de Rivière-des-Prairies lors d'une cérémonie privée.Parents et amis seront conviés ultérieurement à une cérémonie pour célébrer sa mémoire lorsque les rassemblements seront de nouveau autorisés.5359, BOUL. SAINT-MICHEL/MASSONT : 514 721-4925 - F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)