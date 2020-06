Chansons de course

La course à pied a été pour plusieurs un moyen de s’évader durant le confinement. Et quand on court, on a envie d’avoir du bon rythme dans les oreilles pour maintenir la cadence. Préférez-vous l’électro, le rap, le rock ? Quoi qu’il en soit, les journalistes Raphaël Gendron-Martin et Sandra Godin se sont mis au défi de concocter une liste pour la course composée exclusivement d’artistes québécois. À vos marques, montez le son, partez !

Ready to Start, Arcade Fire

Sandra : Salut Raphaël ! À quel point es-tu adepte de la course à pied ? Coureur assidu ou non, attache bien tes lacets, je donne le départ avec cette chanson tout indiquée d’Arcade Fire qui te donnera de la motivation à coup sûr !

► À écouter du même artiste : Rebellion, Neighborhood #3

Mardi Gras, Pierre Kwenders

Raphaël : Il y a eu des années où j’ai été plus assidu, disons ! Peut-être que cette liste de chansons me donnera le goût de ressortir mes vieilles espadrilles ! J’ai envie de poursuivre avec Pierre Kwenders, un ami, justement de la bande de Win et Régine. Avec son rythme haletant, et sa touche exotique, en plus d’une participation de Jacobus, Mardi Gras donne envie de courir au soleil.

► À écouter du même artiste : Sexus Plexus Nexus, Amours d’été

Back Off, Laurence Nerbonne

Sandra : La collaboration entre Pierre Kwenders et Jacobus est joliment festive. J’aurais choisi Faire la fête, dont le rythme se prête aussi très bien à la course ! Sinon, la musique teintée de hip-hop de Laurence Nerbonne m’accompagne très souvent dans les sentiers. C’est un peu plus modéré, et c’est parfait, car je ne suis pas toujours en mode marathon.

► À écouter du même artiste : Si ton cœur bat, Danser à contretemps

Sunshine, SOMMM

Raphaël : Je suis vraiment d’accord avec ta suggestion de Faire la fête. Et je n’avais pas pensé à une chanson plus modérée de Laurence Nerbonne. Bonne idée ! Dans un registre un peu plus énergique, sans être hyperactif, je suggère le nouveau projet d’Ariane Moffatt et Étienne Dupuis-Cloutier, SOMMM, et la pièce Sunshine. De la pop très bien ficelée qui donne envie de bouger.

► À écouter du même artiste : Pour toi (Ariane Moffatt), Hôtel Amour – Nautiluss Remix (Ariane Moffatt).

J’aime les oiseaux, Yann Perreau

Sandra : Excellente découverte ! Je poursuis avec ce morceau irrésistiblement dansant de Yann Perreau. J’ai souvent le réflexe de me tourner vers la pop anglophone quand j’ai besoin d’adrénaline, et j’avoue que l’exercice de trouver des morceaux québécois francos assez festifs et puissants m’a demandé une réflexion. Mais celui-ci s’impose incontestablement !

► À écouter du même artiste : Beau comme on s’aime, Goûter le temps

Hit Pop, Numéro#

Raphaël : Comme toi, j’ai le réflexe d’aller vers de la musique anglophone quand je veux faire de l’exercice. Mais quand on s’y attarde, il y a de l’excellente pop-électro franco comme en fait foi Hit Pop, de Numéro#, un groupe qui a été beaucoup trop éphémère dans les années 2000. Et ça s’écoute encore très bien aujourd’hui en courant !

► À écouter du même artiste : Lâche ton style, Bouger Bouger (avec Omnikrom)

Ave Mucho, Misteur Valaire

Sandra : Quel bon souvenir ! Je poursuis ma course avec une dose de funk et de groove, le tempo parfait, selon moi, avec ce grand succès de Misteur Valaire. Côté mélodies entraînantes, leur répertoire vaut le détour.

► À écouter du même artiste : Golden Rule (Do the Oobopopop), Dan Dan

Rien ne sert de courir, Karim Ouellet

Raphaël : Si tu ne proposais pas du Valaire, j’allais le faire ! Ça me fait penser à Karim Ouellet, qui a déjà fait l’entraînante L’amour est un monstre avec Valaire. Mais pour de la course au rythme un peu plus soutenu, j’irais avec la très appropriée Rien ne sert de courir. Ici, il ne faut juste pas écouter le titre et y aller !

► À écouter du même artiste : L’amour est un monstre (avec Valaire), L’amour

Hymne à Québec, Loco Locass

Sandra : Puisque j’arpente souvent en courant les rues du Vieux-Québec, près de chez moi, j’ai pensé faire un petit clin d’œil chauvin à ma magnifique ville avec cet hymne rassembleur de Loco Locass, dont la mélodie me permet de garder le rythme !

► À écouter du même artiste : Le but, Bonzaïon

La grande évasion, Patrice Michaud

Raphaël : OK, je te permets un peu de chauvinisme ici, haha ! Je poursuis avec la toute nouvelle pièce de Patrice Michaud, joliment nommée La grande évasion. Vouloir s’évader en courant dans les rues, c’est un peu notre état d’esprit après trois mois de confinement, non ?

► À écouter du même artiste : Mécaniques générales, Kamikaze

No Heaven, Champion

Sandra : Oui, et honnêtement, courir est mon meilleur moyen pour y arriver ces jours-ci. Je te suggère la piste de course par excellence, qui te rappellera, peut-être comme moi, ton jeune temps dans les bars. Disons qu’aujourd’hui, je m’époumone différemment sur celle-ci, haha !

► À écouter du même artiste : Alive Again, Life Is Good

Work It, Marie Davidson

Raphaël : Très bon choix de chanson, qui était étrangement enfouie loin dans mes souvenirs ! J’ai envie d’aller encore plus loin dans l’électro avec cette pièce de la Montréalaise Marie Davidson. Elle semble être vraiment conçue pour nous motiver à l’entraînement quand on l’écoute dire « Work to be a winner ».

► À écouter du même artiste : I Dedicate My Life, The Psychologist

Au diable, Alexandre Désilets

Sandra : Oui, l’électro est un choix motivant. Mais je pense que je préfère une pop étoffée, ultra dansante, comme celle d’Alexandre Désilets, un artiste dont on ne parle pas assez. Son répertoire entier est conçu pour nous dégourdir les jambes.

► À écouter du même artiste : Renégat, Mon démon

Pantalon de yoga, Bleu Jeans Bleu

Raphaël : J’avais l’intention de poursuivre dans l’électro, mais après ta suggestion, je reviens vers la pop-rock avec le groupe estival par excellence : Bleu Jeans Bleu. Sur la rythmée et loufoque Pantalon de yoga, on sourit en écoutant les paroles tout en voulant courir à toute vitesse. Voilà un bel exercice !

► À écouter du même artiste : Café Corsé, J’ai mangé trop de patates frites

Fuego, Sarahmée (avec Souldia)

Sandra : Je termine la course en hip-hop avec cette pièce de feu, si tu permets le jeu de mots. Son refrain accéléré, aux accents afrobeat, s’écoute le volume dans le tapis.

► À écouter du même artiste : Freedom, T’as pas cru

► Les albums et la liste sont disponibles pour écoute à musique.qub.ca