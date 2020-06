Comment le projet de loi sur la relance économique vous aurait touché?

Le gouvernement a plaidé l’urgence économique pour accélérer la réalisation de 202 projets d’infrastructures comme des constructions de routes, d’écoles et de résidences pour aînés.

Pour réduire les délais, il veut adopter le plus rapidement possible un projet de loi qui contient des mesures exceptionnelles. Les partis d’opposition prétendent quant à eux que ces nouvelles règles seraient excessives et ne sont pas nécessaires à la reprise économique.

Quels sont les projets concernés dans votre région ? Quelles sont ces mesures spéciales qui étaient réclamées par les milieux économiques et les municipalités, mais qui font aussi craindre certains dérapages ?

Le Bureau d’enquête a décortiqué pour vous ce projet de loi controversé dont l’étude se poursuivra cet automne.

CE QUE PRÉVOIT LE PROJET DE LOI 61

L’état d’urgence sanitaire sera prolongé au plus tard jusqu’au 1er octobre 2020

Les municipalités obtiennent des pouvoirs pour faciliter l’octroi des contrats, notamment sans appels d’offres

Des mesures d’expropriation seront facilitées

Certaines autorisations environnementales seront accélérées pour les projets de construction

Le gouvernement et les ministres bénéficient d’une certaine immunité judiciaire

Des compensations seront octroyées lors de la dégradation inévitable de certains milieux naturels

Des travaux pourront être entrepris temporairement sur des terres publiques avant l’octroi des droits requis nécessaires

Des délais en matière d’urbanisme seront réduits

Le gouvernement pourra ajouter d’autres projets à la liste à la condition de tenir un débat de trois heures à l’Assemblée nationale

Outaouais

Maisons des aînés: 2

Construction de CHSLD: 1

Projet d’ajout de lits dans un hôpital: 1

Construction d’école: 1

Réaménagement de campus universitaire: 1

Projets de transport collectif: 2

Exemple : Le réaménagement du campus de Gatineau de l’Université du Québec en Outaouais était évalué en 2018 à plus de 90 M$.

Montréal

Maisons des aînés: 2

Réfections de CHSLD: 8

Agrandissements et modernisations d’hôpitaux: 9

Constructions et agrandissements d’écoles: 17

Nouveaux pavillons d’université: 2

Réaménagement de centre jeunesse: 1

Réfection et relocalisation de morgue: 1

Projets de transport collectif: 3

Amélioration de route: 1

Réaménagements d’édifices gouvernementaux: 3

Exemple : Le prolongement de cinq stations de métro de la ligne bleue de Saint-Michel à Anjou est estimé à 3,9 G$ par la Société de transport de Montréal.

Abitibi-Témiscamingue

Maisons des aînés: 3

Construction de CHSLD: 1

Réaménagement d’hôpital: 1

Rénovation de palais de justice: 1

Projets de routes et de ponts: 4

Exemple : La courbe Brière de la route 117 près de Rivière-Héva, qui a causé plusieurs accidents au cours des dernières années, est inscrite dans la liste des 202 projets.

Laval

Maisons des aînés: 2

Constructions d’écoles: 3

Projets de routes: 6

Projets structurants de transport collectif: 2

Exemple : La construction de l’autoroute 19 entre Laval et Bois-des-Filion, estimée à plus de 50 M$, fait partie des projets retenus dans la relance économique pour les régions de Laval et des Laurentides.

Nord-du-Québec

Rien de prévu dans le plan de relance.

Laurentides

Maisons des aînés: 6

Construction de CHSLD: 1

Modernisation d’hôpital: 1

Constructions d’écoles: 3

Améliorations et aménagements de routes: 3

Exemple : La modernisation de l’urgence et de l’unité de soins de l’Hôpital de Saint-Eustache est estimée à plus de 150 M$.

Mauricie

Maison des aînés: 1

Amélioration de route: 1

Reconstruction de pont: 1

Exemple : La reconstruction du pont enjambant la rivière Batiscan, fermé depuis la mi-mai en raison des bris dans sa structure, est estimée à plus de 50 M$.

Saguenay-Lac-Saint-Jean

Maisons des aînés: 3

Modernisations de blocs opératoires d’hôpitaux: 2

Réaménagements de routes: 3

Exemple : Le bloc opératoire de l’Hôpital de Chicoutimi était évalué à 83,3 M$ en 2018.

Centre-du-Québec

Maisons des aînés: 2

Agrandissement d’hôpital: 1

Construction d’école: 1

Réaménagements de routes: 2

Exemple : L’agrandissement et le réaménagement de l’Hôtel-Dieu d’Arthabaska à Victoriaville sont estimés à 201,9 M$.

Côte-Nord

Maisons des aînés: 2

Lanaudière

Maisons des aînés: 3

Constructions et rénovations de CHSLD: 3

Agrandissement d’hôpital: 1

Construction d’école: 1

Reconstructions de routes: 5

Exemple : L’agrandissement de l’Hôpital Pierre-Le Gardeur, à Terrebonne, est évalué à environ 20 M$.

Capitale-Nationale

Maisons des aînés: 4

Construction de CHSLD: 1

Agrandissement d’hôpital: 1

Construction d’école: 1

Reconstruction de pont: 1

Réfection de stationnement: 1

Restauration d’édifice gouvernemental: 1

Exemple : Le pont de l’île-d’Orléans entre Québec et l’île d’Orléans sera reconstruit et remplacera le pont actuel, construit en 1935.

Bas-Saint-Laurent

Maisons des aînés: 2

Construction d’école: 1

Projets de réaménagements et reconstructions de routes: 2

Exemple : Le projet de Lab-École qui comporte 26 classes et une classe de maternelle 4 ans à Rimouski est estimé à 26,9 M$.

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Maisons des aînés: 2

Agrandissement de CHSLD: 1

Reconstructions du réseau ferroviaire: 3

Construction du centre de services du ministère des Transports: 1

Exemple : Les travaux pour la réfection et la reconstruction du réseau ferroviaire de la Gaspésie entre Caplan et Port-Daniel−Gascons sont estimés à 96,9 M$.

Chaudière-Appalaches

Maisons des aînés: 3

Modernisation d’hôpital: 1

Construction d’école: 1

Prolongement de route: 1

Projet de transport collectif: 1

Rénovations de chemins de fer: 2

Projet de ligne d’Hydro-Québec: 1

Exemple : Le prolongement de l’autoroute 73 à Saint-Georges est prévu dans le plan de relance. Le projet est estimé à 162,6 M$.

Montérégie

Maisons des aînés: 7

Constructions et rénovations d’hôpitaux et de centres de santé: 4

Constructions et agrandissements d’écoles: 13

Réaménagement de palais de justice: 1

Améliorations et aménagements de routes: 9

Reconstructions de ponts: 2

Projets structurants de transport collectif: 2

Exemple : La construction d’un nouvel hôpital dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges est estimée à 1,5 G$.

Estrie

Maisons des aînés: 4

Construction de CHSLD: 1

Agrandissement d’hôpital: 1

Constructions d’édifices de la Sûreté du Québec: 2

Exemple : Un nouveau CHSLD sera construit à Lac-Mégantic. Le projet qui offrira 99 places d’hébergement était estimé à 45 M$ en 2018.

Précisions

*CHSLD : centre d’hébergement et de soins de longue durée

**Les huit projets qui chevauchaient plus d’une région n’ont été comptabilisés qu’une seule fois.

▸ Si vous détenez des informations sur l’un des 202 projets prévus par la loi 61, contactez notre Bureau d’enquête : Sarah-Maude.Lefebvre@quebecormedia.com.