Coronavirus: plus de 700 morts aux États-Unis en 24 heures

WASHINGTON | Les États-Unis ont enregistré 734 morts supplémentaires liées au coronavirus au cours des dernières 24 heures, portant à 115 347 le nombre de décès dus à la Covid-19 dans le pays, selon le comptage samedi de l’université Johns Hopkins, qui fait référence.

La première puissance économique mondiale est de loin le pays le plus touché en valeur absolue par la pandémie, tant en nombre de morts que de cas diagnostiqués (2 071 782 à 8 h 30).

Ce dernier chiffre est probablement bien inférieur à la réalité, en raison de la difficulté d’accès aux tests rencontrée lors du début de l’épidémie.

Depuis la fin du mois de mai, le nombre de décès quotidiens dépasse très rarement les 1 000.

Celui des nouvelles contaminations oscille toujours autour des 20 000 en moyenne et les États-Unis peinent à descendre de ce plateau, car une partie du pays a pris le relai de l’autre.

La première vague n’est pas encore complètement passée et l’épidémie s’est déplacée de New York et du Nord-Est vers une large bande recouvrant le Sud et l’Ouest du pays, faisant désormais se tourner les regards vers les hôpitaux d’États comme l’Arizona, le Texas ou la Floride.

« Il est important de se rappeler que cette situation est sans précédent. Et que la pandémie n’est pas terminée », a martelé vendredi Robert Redfield, le directeur des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC).

L’administration du président américain Donald Trump a prévenu que toute nouvelle fermeture de l’économie était exclue en cas de deuxième vague.