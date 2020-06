Coupable d’avoir heurté une ado et d’avoir fui les lieux

Un chauffard a avoué la semaine dernière avoir happé une ado de 15 ans alors qu’il était en état d’ébriété, et avoir fui la scène, abandonnant la fille grièvement blessée.

« Ça me soulage. Au moins, il a réalisé ce qu’il a fait », a commenté Amy Labelle lorsque Le Journal l’a contactée.

L’homme de 52 ans qui l’a percutée l’été dernier, à Mascouche, a finalement reconnu ses torts vendredi dernier en plaidant coupable à des chefs de conduite avec les facultés affaiblies et délit de fuite, tous deux causant des lésions.

Le juge Claude Lachapelle a ensuite ordonné la confection d’un rapport prédécisionnel pour avoir le pedigree complet de l’accusé Robert Poirier, en vue de la sentence à lui imposer.

Les crimes remontent au 9 juillet 2019.

Photo tirée de Facebook­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Robert Poirier

Peu avant minuit, Amy Labelle rentrait chez elle au volant de son cyclomoteur.

À l’angle de l’avenue Garden et du chemin Pincourt, l’adolescente de 15 ans a été happée de plein fouet par un Ford Focus blanc.

Selon des témoins de la scène, le véhicule a ralenti après l’impact, mais le conducteur a continué sa route sans porter assistance à la jeune fille. Il n’y avait aucune trace de freinage sur les lieux.

Amy Labelle a été projetée sur plusieurs mètres avant de s’écraser au sol, gravement amochée.

L’ado a souffert d’une commotion cérébrale sévère et de diverses fractures, notamment à un tibia et au visage.

Poirier, qui résidait à l’époque à 50 mètres du lieu de la collision, s’est empressé de rentrer chez lui pour dissimuler sa voiture endommagée au fond de sa cour.

Appel anonyme

Le Journal a raconté l’histoire de la jeune fille dans ses pages le lendemain et un appel anonyme a été fait à la police de Mascouche, identifiant l’accusé comme le chauffard recherché.

Les enquêteurs se sont présentés chez lui quelques heures plus tard pour l’arrêter.

Les démarches des policiers, couplées à celles de la famille de la victime, ont ensuite permis de démontrer que Robert Poirier était en état d’ébriété lorsqu’il a percuté Amy Labelle.

Selon ce qui a été relaté au palais de justice de Joliette lors du plaidoyer de culpabilité du quinquagénaire, l’accusé a commencé à boire vers 16 h 30, au restaurant La Chambre No 1, à Terrebonne.

Il y a consommé « six pintes de bière Molson Ex et un repas ».

Poirier s’est ensuite rendu à l’Express Bar Spectacle, où il s’est enfilé sept autres bières et trois shooters.

« Vraiment con »

Le chauffard est reparti au volant de son véhicule vers 23 h 40 et la collision est survenue quelques minutes plus tard.

« Je le trouve vraiment con, a laissé tomber la jeune victime. [Conduire en état d’ébriété] en plus du délit de fuite, ce n’est vraiment pas un bon exemple pour ses enfants. »