COVID-19: plus de 98 000 cas au pays

MONTRÉAL | Le Québec et l’Ontario ont continué de faire progresser la pandémie de la maladie à coronavirus au pays, samedi, en rapportant respectivement 158 et 266 nouvelles infections.

Au total, 31 992 Ontariens et 53 824 Québécois ont contracté la COVID-19 depuis le début de la crise sanitaire.

La Belle Province a de plus annoncé 47 nouveaux décès, pour un total de 5195, alors que sa voisine ontarienne a recensé neuf décès supplémentaires, portant son nombre de pertes de vie à 2507.

La Colombie-Britannique a annoncé un premier décès en plus d’une semaine, samedi, et 16 nouveaux cas confirmés, pour un total de 168 morts et 2709 cas.

Pour sa part, l’Alberta a ajouté 30 cas à ses données, les portant à 7346 décès. Aucun nouveau décès n’a été comptabilisé dans cette province de l’Ouest.

À ce jour, 98 371 Canadiens ont été déclarés positifs et la maladie a fauché 8105 d’entre eux.

En date de vendredi, plus de 2 millions de tests de dépistage de la COVID-19 ont été effectués d’un océan à l’autre, pour une moyenne, au cours de la dernière semaine, de 33 000 tests quotidiens. Deux pour cent d’entre eux se sont avérés positifs.

L’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, a rappelé que samedi que le port du masque est souhaitable afin de freiner la pandémie.

«Les Canadiens sont de plus en plus nombreux à porter un masque non médical ou un couvre-visage dans les situations où il est difficile de se tenir une distance physique de deux mètres les uns des autres», a-t-elle dit.

«Selon les résultats d'un récent sondage Léger publiés mardi, 51 % des Canadiens portent un masque lorsqu'ils font leurs courses, soit une hausse de 8 % par rapport aux résultats du sondage réalisé il y a deux semaines. Cette précaution additionnelle nous aide à nous protéger les uns les autres contre l'infection dans les régions où la COVID-19 est toujours active», a-t-elle ajouté.

La situation au Canada

Québec: 53 824 cas (5195 décès)

Ontario: 31 992 cas (2507 décès)

Alberta: 7346 cas (149 décès)

Colombie-Britannique: 2709 cas (168 décès)

Nouvelle-Écosse: 1062 cas (62 décès)

Saskatchewan: 663 cas (13 décès)

Manitoba: 301 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 261 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 157 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 27 cas

Yukon: 11 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 98 371 cas (8105 décès)