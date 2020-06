CLOUTIER, Gérard



À l'hôpital de St-Eustache, le 28 avril 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Gérard Cloutier, époux de Mme Blanche Tremblay.Outre son épouse bien-aimée, il laisse dans le deuil son fils Steeve Cloutier (Chantal), le fils de son épouse Jean-Paul Jansen et son fils d'une précédente union Luc Roy, ses quatre petits-enfants et ses deux arrière-petits-enfants ainsi qu'autres parents et plusieurs amis.Son entourage se rappellera de son dévouement pour son entreprise Excavation Gérard Cloutier et Béton Blainville. Un homme fort, travaillant, loyal et généreux, grand passionné de golf, motoneige et de chasse & pêche.La famille tient à remercier son épouse Blanche pour les bons soins prodigués durant la maladie et tient à témoigner son entière gratitude à l'ensemble du personnel de l'hôpital de St-Eustache.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Canada.Un hommage à la vie de Jerry sera tenu à une date ultérieure qui vous sera communiquée par un nouvel avis de décès.