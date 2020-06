LAPERRIÈRE, Marie-Paule



À Laval, le 31 mai 2020, est décédée Marie Paule Laperrière, épouse de feu André Demers, fille de feu Jules Laperrière et feu Isola Rocheleau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Patricia Bélanger), Louise, ses soeurs Alberte (Larouche), Pâquerette (Cuddihy), ses frères Gilles et Jacques ainsi que ses neveux et nièces.Étant donné les circonstances actuelles une cérémonie religieuse sera célébrée à une date ultérieure.La famille tient à remercier l'ensemble du personnel du CHSLD St-Jude pour les soins prodigués.