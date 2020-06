BOUCHARD, Jean-Louis



Le 30 mai 2020 est décédé M. Jean-Louis Bouchard (feu Francine Hebert) à l'âge de 77 ans.Il laisse dans le deuil, son amie Claire, ses soeurs Nicole, Louise et Jocelyne, son frère Jacques (France) ainsi que sa belle-soeur Marcelle (feu Pierre), ses neveux Martin, Nicolas, Pierre, Etienne, Philippe, Laurent, ses nièces Nathalie, Hélène, Élise ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le samedi 20 juin de 13h à 16h. Une cérémonie commémorative aura lieu au même endroit à 14h30.La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital Santa-Cabrini pour le soutien et les bons soins prodigués et leur souhaite bon courage dans le combat contre la pandémie de la COVID-19.