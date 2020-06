De l’espoir en temps de crise

Il y a quelques semaines, en plein confinement, Zachary Richard a eu l’idée d’écrire la pièce Dreaming Again pour donner de l’espoir. L’auteur-compositeur ne pensait toutefois pas que sa chanson prendrait une autre tournure avec les récentes manifestations contre le racisme aux États-Unis. Le Journal s’est entretenu avec le Louisianais sur la pandémie, le racisme et les élections américaines de novembre.

Comment est arrivée l’idée de votre chanson Dreaming Again ?

« Comme pour les autres chansons : par surprise. Je ne suis pas un auteur très discipliné, je ne fais pas du 9 à 5. Mes chansons agissent souvent comme des soupapes d’émotion. Comme tout le monde, je suis bouleversé par cette situation dans laquelle tout le monde se trouve. »

« J’ai décidé de remettre les profits de la chanson à la New Orleans Musicians’ Clinic que je connais bien, et qui existe depuis 22 ans. Elle offre des services de santé à la communauté musicale de La Nouvelle-Orléans, quelle que soit la capacité de payer. Pour ainsi dire, c’est une clinique gratuite pour les musiciens. »

Écrite durant le confinement, la chanson parle notamment de rêver de jours meilleurs ?

« Effectivement, ça dit que lorsque le danger sera passé, et que la paix sera de retour dans ce pays, on pourra s’embrasser sans disgrâce et retourner dans nos maisons en sécurité. Il y a certainement une note d’espoir là-dedans. C’est très associé à la pandémie. Mais je n’imaginais pas que la crise provoquée par le meurtre de George Floyd allait intervenir pour que la chanson, d’une certaine façon, soit encore plus percutante. »

Comment ça se passe en Louisiane avec la pandémie ?

« Ça va mieux maintenant. La Nouvelle-Orléans a failli déborder, mais on a tenu le coup. Maintenant, on est dans la deuxième de trois phases de retour soi-disant normal. Les restos sont ouverts à 25 % de [leur] capacité, mais pas les bars ni les salles de spectacles. Mais on a espoir que ça viendra. On n’est pas sorti du bois, mais il y a un peu de lueur au bout du tunnel. »

« Je suis dans une situation particulièrement compliquée parce que j’ai une mère de 98 ans qui est chez elle, avec des gardiennes. Elle n’est pas alitée, mais presque. On s’est tous fait tester, les trois gardiens et moi, parce qu’on va la voir dans sa maison. C’est un gros défi, tout ça. »

Il y a eu de nombreuses manifestations aux États-Unis contre le racisme, à la suite du décès de George Floyd. Comment avez-vous réagi en voyant les gens sortir dans la rue ?

« Je trouve que c’est une occasion parfaite pour faire un changement positif. C’est un abcès qui devait être crevé. À La Nouvelle-Orléans et à La Fayette, où j’habite, il y a eu des manifestations. Très curieusement, dans les deux villes, il n’y a pas eu de casse. Il faut dire que le corps policier et l’administration de la Ville à La Nouvelle-Orléans, ce sont presque tous des Afro-Américains. On est en train de prêcher des convertis. »

« Là, il faudrait passer à une étape où l’on met en place des lois qui vont éventuellement solutionner ces problèmes de racisme qui sont vraiment le fléau de ce pays. »

Comment envisagez-vous les élections américaines de novembre ?

« Ouf... Je suis un peu soulagé, encouragé par le fait que Trump descend dans les sondages. Ça m’a toujours étonné de voir qu’on peut soutenir quelqu’un qui est très évidemment un charlatan, un menteur, sans expérience. »

« Ce qui se passe dans ce pays, avec la COVID, prouve son incapacité à gérer quoi que ce soit. Et puis, la crise policière actuelle fait surgir une espèce de reconnaissance du problème, qui n’existait pas il y a quelques mois. »

« Je ne sais pas où ça va aller. Mais nous avons quand même la possibilité d’améliorer la société américaine pour tous. Et si Trump passe, je vais mettre mon orgueil dans ma poche et je vais demander la citoyenneté canadienne [rires] ! »

Photo courtoisie

♦ La nouvelle chanson de Zachary Richard, Dreaming Again, se trouve sur toutes les plateformes d’écoute en continu. Un don à la New Orleans Musicians’ Clinic peut aussi être fait sur nomaf.org/dreamingagain.