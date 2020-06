LAVOIE DUMONT, Louise



À Châteauguay, le jeudi 11 juin 2020, est décédée Louise Lavoie Dumont, à l'âge de 78 ans.Elle laisse dans le deuil son conjoint bien-aimé Gerry Brown, sa soeur Jeanne Lavoie (Guy Williams), son frère Claude Lavoie (Rollande Dorion), les enfants de son conjoint Philippe Brown (Angela), Alex Brown (Kathleen) et Marc Brown, ses petits-enfants Gaby, Sophie, Angelo, Luca, Isabelle et Emily, ainsi que ses cousins, cousines, amis et amies.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Anna-Laberge pour les bons soins prodigués à Louise.Vu les circonstances actuelles une cérémonie aura lieu en privé.450 699-9919 www.alexandrenicole.com