Des cadeaux pour la fête des Pères fabriqués ici au Québec

Dans cette chronique qui durera tout le temps de la crise, nous nous proposons d’identifier des entreprises près de chez vous qui pourraient vous aider à traverser cette période hors de l’ordinaire.

Tout pour la maison chez KOZY

Photo courtoisie

Les boutiques KOZY comptent huit succursales et une boutique en ligne présentant un large éventail de produits conçus par des entreprises québécoises. Des décorations aux accessoires mode jusqu’aux articles pour la cuisine et les produits de soins et de beauté, KOZY a tout ce qu’il faut pour agrémenter son chez-soi ou se traiter aux petits soins. À découvrir, une section Achat local entièrement dédiée aux produits fabriqués au Québec pour y trouver tout plein d’idées cadeaux. L’entreprise développe également des collections exclusives grâce à des fournisseurs d’ici, notamment pour les sacs à collations, les essuie-tout réutilisables et quelques coussins.

www.boutiquekozy.ca/

Local jusqu’au bout des pieds

Photo courtoisie

Royer est un manufacturier de bottes et de souliers de travail établi dans la région des Cantons-de-l’Est depuis 1934. La fabrication locale est au cœur de l’identité de cette entreprise familiale qui opère deux usines à Lac-Drolet et à Sherbrooke, celle-ci ayant ouvert ses portes en 2019. Les techniques ont évolué, les matériaux se sont perfectionnés, mais la fierté de fabriquer à la main n’a pas changé. Royer propose plusieurs modèles pour hommes et pour femmes qui sont distribués partout au Canada.

www.royer.com/

Des cosmétiques naturels inspirés du Saint-Laurent

Photo courtoisie

Les profondeurs salées du fleuve regorgent d’excellents ingrédients pour la peau. Pour freiner et anticiper les premiers signes de vieillissement cutané, Boréalie a créé une gamme de soins naturels pour le visage, le Beaudrier de Neptune, qui s’appuie sur les multiples bienfaits des algues. La routine beauté comprend une huile démaquillante, une crème antioxydante et un sérum antioxydant. Elle est disponible depuis le 3 juin et est à découvrir principalement en ligne.

www.borealie.co/

Des jeux pour agrémenter les journées de pluie

Photo courtoisie

Jeu de dames, casse-tête, solitaire, tic-tac-toe... Atelier-D fabrique à la main et sur commande différents jeux en bois au design contemporain. Des produits de qualité qui durent pour le plaisir des grands et des petits. Des heures de plaisir en vue. Un cadeau idéal pour la fête des Pères qui arrive à grands pas. En plus des jeux en bois, Atelier-D conçoit et réalise des luminaires et des accessoires pour la maison.

www.atelier-d.ca/fr/boutique-objet-bois/