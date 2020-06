Des restaurateurs montréalais ne veulent pas jouer à la police sanitaire

MONTRÉAL – Plusieurs restaurateurs montréalais de renom n’ont pas envie de jouer à la police sanitaire avec leurs clients lorsque leurs établissements rouvriront dans une semaine.

Jean-François Corriveau, copropriétaire des populaires restaurants Grinder, Boucherie Grinder et Makro, dans Griffintown, se questionne sur les mesures à suivre lors des réservations de groupe.

«On nous dit qu’on a le droit de faire des réservations d’un groupe de 10 personnes, mais ces personnes doivent venir de la même famille, et si elles ne le sont pas, qu’est-ce qu’on fait? Ce n’est pas clair...», a dit M. Corriveau.

«Est-ce que je vais devoir carter tout le monde qui vient à table? Est-ce que je vais devoir jouer à la police?», a-t-il demandé.

Le 22 juin prochain, la santé publique demande aux restaurants du grand Montréal qui rouvrent de respecter plusieurs normes sanitaires, comme le port obligatoire des masques pour les employés, le lavage fréquent des mains, le nombre limité de clients, la distanciation physique des tables à deux mètres et le respect d’un rassemblement maximum de 10 personnes, qui incluent des personnes d'un maximum de trois ménages.

«Les mêmes directives qui s’appliquent aux personnes qui accueillent des gens à l’intérieur de leurs maisons s’appliquent aussi aux restaurants», a expliqué François Meunier, VP des affaires publiques et gouvernementales de l’Association Restauration Québec (ARQ).

«Et si des restaurants ne respectent pas ces normes et qu’ils deviennent des lieux de rassemblements, ils seront assujettis à des amendes allant jusqu’à 6000$», a-t-il souligné.

Sur ce point, M. Corriveau assure qu’il mettra en place toutes ces mesures, mais avoue qu’il se fiera également à la bonne foi de la clientèle.

«Les règles et les informations que l’on doit respecter, comme venir de la même maison, vont être bien montrées sur des panneaux du restaurant. Mais, je ne commencerai pas à demander des permis de conduire. Je veux vraiment que les clients se responsabilisent», a affirmé ce dernier, qui ressent déjà la fébrilité des clients aux nombres réservations qui remplissent la boîte vocale.

Jorge Da Silva, directeur général du Groupe Ryù, abonde dans le même sens.

«Moi non plus, je ne veux pas jouer à la police. Les gens sont des adultes et responsables... Et disons que je décide de carter tout le monde et qu’ils ne viennent pas de la même maison, c’est quoi, je vais les "kicker out"? On n’est pas à la police», a dit le gestionnaire de deux restaurants situés au centre-ville.

«Ça me fait penser au temps où la police demandait aux restaurateurs de ne pas accueillir des criminels... On ne demandait pas à chaque client s’il faisait partie du crime organisé. Ce n’est pas nous, la police», a-t-il indiqué.

De son côté, Caroline Desgagné, propriétaire du restaurant Mélisse, dans le Vieux-Montréal, tentera une autre stratégie plutôt que de surveiller les clients.

«Je ne crois pas que je vais rouvrir à l’intérieur. Je vais garder ma petite fenêtre ouverte pour les commandes. Je crois que je vais disperser mes tables sur la terrasse dehors et les clients vont venir chercher leur nourriture à la fenêtre. Je n’ai pas envie de jouer la police à l’intérieur et je n’ai pas envie de déguiser mes employés d’un masque», a-t-elle dévoilé.