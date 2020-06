CHAMPAGNE, Réal



À Rosemère, le 5 juin 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Réal Champagne, époux de feu Denise Pleau.Il laisse dans le deuil ses enfants Luc et Christine (Paul), ses petits-enfants Félix, Maxime, Iouri et Oriane, son frère Ronald (Nicole) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au:146, RUE ST-LOUISST-EUSTACHE, QC J7R 1Y2Tél: 514-871-2020www.dignitequebec.comle samedi 20 juin de 14h à 16h. Une cérémonie aura lieu le même jour à 16h en la chapelle du salon funéraire.