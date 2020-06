NOLIN, Jean-Guy



À Laval, le 26 mai 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé M. Jean-Guy Nolin, époux de feu Huguette Richer.Il laisse dans le deuil ses fils Stéphane (Kathrin) et Éric ainsi que son amie Brigitte. Il était le frère de feu Jeannette (Paul-Émile), Fernande (feu Clermont), Paul-Émile (Chantal), Jules (Angèle), Julien, feu Fernand (Suzanne), feu François, Suzanne (feu Marcel) et Cécile (feu Laurent). Il était le beau-frère de Lina, feu Paul-Émile, Jeannine, Laurette, Mariette, feu Rénald, Denise (Gaétan), Jean-Denis, Marcel (Nicole) et feu Thérèse (Gaétan). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, parents et ami(e)s.En raison des circonstances, une liturgie sera célébrée le 20 juin à 11h dans l'intimité de la famille au complexe funéraire :Remerciements particuliers à Pauline et Cyrille, amis et voisins pendant de nombreuses années.Remerciements au CHSLD Manoir St-Patrice à Laval ainsi que son personnel de lui avoir donné un milieu de vie de qualité au cours des dernières années.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer du Canada.