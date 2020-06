France: la technique d’étranglement supprimée chez la police

PARIS - La technique d’interpellation dite «clé d’étranglement» a été supprimée dans le cursus de formation des policiers en France.

C’est par cette technique controversée, particulièrement violente, que George Floyd a été tué lors de son interpellation le 25 mai à Minneapolis, aux États-Unis.

Cette technique a été jugée dangereuse par le groupe de travail conjoint de la police et de la gendarmerie «chargé de revoir les techniques d’intervention des forces de l’ordre», a rapporté vendredi «Le Parisien», citant un communiqué du ministère français de l’Intérieur.

«Conformément aux préconisations de ce groupe de travail, cette technique [...] ne sera plus enseignée dans les écoles de police. Elle ne l'est déjà plus en gendarmerie ou dans les rangs de l'administration pénitentiaire», a-t-on précisé.

Les fonctionnaires seront formés aux moyens de substitution qui seront présentés d’ici septembre pour renforcer la déontologie policière, a-t-on ajouté.

Des manifestations ont été organisées la fin de semaine dernière contre les violences policières dans plusieurs pays dont le Canada.