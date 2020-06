Le couple Tifo-Curzi en cinq films

Après Denys Arcand et Micheline Lanctôt, c’est au tour du couple d’acteurs Pierre Curzi et Marie Tifo d’être choisis artistes de la semaine sur les plateformes de Vidéotron. Voici 5 films à voir pour redécouvrir leurs talents.

Les Bons Débarras (1980)

Dans ce chef-d’œuvre de Francis Mankiewicz qui célèbre cette année son 40e anniversaire, Marie Tifo livre une des performances les plus mémorables de sa carrière dans la peau de Michelle, la mère adorée de la jeune Manon (Charlotte Laurier). Ce film scénarisé par le romancier Réjean Ducharme a récolté huit prix Génie en 1981.

Les Plouffe (1981)

Pierre Curzi fait partie de l’impressionnante brochette d’acteurs qui composent la grande galerie de personnages de ce classique de plus de trois heures réalisé par Gilles Carle à partir du célèbre roman de Roger Lemelin. Portrait de la société québécoise des années 1930 et 1940, Les Plouffe relate l’histoire d’une famille typique de Québec secouée par la guerre et la crise économique. Gabriel Arcand, Juliette Huot, Denise Filiatrault et Serge Dupire font aussi partie de la distribution.

Le déclin de l’empire américain (1986)

Tout au long de sa carrière, Pierre Curzi a travaillé à plusieurs reprises avec Denys Arcand, mais leur collaboration la plus marquante demeure cette comédie satirique de 1986 considérée par plusieurs experts comme le chef-d’œuvre du réputé cinéaste québécois. Curzi y incarne un professeur d’histoire qui s’est amouraché d’une étudiante (jouée par Geneviève Rioux) rencontrée dans un salon de massage érotique. On doit d’ailleurs à ces deux personnages une des scènes les plus célèbres du film.

Les Fous de Bassan (1987)

Renouant avec le cinéaste Yves Simoneau qui l’avait déjà dirigée dans Les yeux rouges (1982) et Pouvoir intime (1986), Marie Tifo a hérité du rôle de la femme du révérend Jones dans cette adaptation du roman d’Anne Hébert qui avait remporté le prix Fémina en 1982. Le film qui met aussi en vedette Steve Banner, Angèle Coutu et Lothaire Bluteau a été lancé en première au prestigieux Festival de Berlin.

Dans le ventre du dragon (1988)

Marie Tifo et Pierre Curzi incarnent tous les deux des personnages singuliers dans cette comédie fantaisiste d’Yves Simoneau qui raconte l’histoire d’un jeune livreur de circulaires (joué par David La Haye) qui accepte de se soumettre à des expériences pharmaceutiques dans un laboratoire. Marie Tifo campe la docteure qui dirige le laboratoire tandis que Pierre Curzi personnifie le patron de la compagnie de distribution de circulaires. Michel Côté, Rémy Girard et Andrée Lachapelle ont aussi joué dans ce film atypique qui mélange humour et science-fiction.

► Tous ces films sont offerts sur les plateformes de vidéo sur demande de Vidéotron (Illico et Helix).

À surveiller dimanche

BIEN

Saskia Thuot reçoit l’animatrice et auteure Alexandra Diaz pour parler de course et d’alimentation saine et équilibrée, en plus de soumettre des idées rafraîchissantes pour l’été. Qui dit sport, dit parfois blessures, et le physiothérapeute Denis Fortier va démystifier certains mythes reliés à l’arthrose.

► 13 h 30, TVA

LES VACANCES DU PETIT NICOLAS

En vacances au bord de la mer, Nicolas (Mathéo Boisselier) se fait vite des amis à la plage, notamment Isabelle (Erja Malatier), une petite fille étrange qui le regarde tout le temps. Convaincu que ses parents veulent le marier de force avec elle, il met tout en œuvre pour faire échouer ce projet et multiplie les bêtises.

► 15 h, ICI Radio-Canada Télé

KEBEC

Dans cet épisode, l’animatrice Noémie Mercier relate l’arrivée de la télévision au Québec. Cette nouveauté technologique, à l’époque, a généré un engouement important, mais a aussi permis une transformation sociale. De la même façon, le marché du travail est en constante évolution.

► 21 h 29, Télé-Québec

FAIS UN HOMME DE TOI

Dans le second épisode de la première saison, Vincent Graton retourne dans les montagnes de La Malbaie, où il a passé une partie de son enfance. En hommage à son grand-père, il va faire les foins à l’ancienne, sans engins à moteur, et il va devoir apprendre le maniement de la fourche et de la faux.

► 22 h 30, Historia