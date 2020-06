Le jazz pour traverser la tempête

Norah Jones n’avait plus l’intention de sortir d’album. Ça, elle l’avait clairement annoncé il y a quelques années. Pourtant, elle récidive aujourd’hui avec Pick Me Up Off the Floor, une toute nouvelle offrande bien attendue des fans. La chanteuse serait-elle revenue sur sa décision ? Pas exactement. « C’est la musique qui a décidé. Je n’ai fait que l’écouter », laisse-t-elle tomber.

« Dans ma tête, Pick Me Up Off the Floor ne devait pas être un album. Ça n’a jamais été mon plan », insiste la chanteuse au bout du fil.

Photo courtoisie

En fait, ce nouvel album lancé hier devait être distillé à raison d’une chanson à la fois. Mais cette nouvelle volonté adoptée il y a trois ans, celle de prioriser les chansons individuelles plutôt que des albums complets, a complètement changé sa manière de travailler. Et le résultat s’est avéré plus inspirant qu’anticipé.

« Ça m’a donné l’occasion de travailler avec plein de nouveaux collaborateurs, des gens avec qui je n’aurais normalement pas pu travailler. On se réunissait pour faire de la musique, sans trop d’engagement. Bref, juste pour le plaisir. Et ça, ça m’inspirait énormément. J’avais l’impression que chacune de ces rencontres était comme une nouvelle bûche que je lançais dans le foyer. Le feu est vite devenu très, très grand », explique-t-elle.

« Un tout cohérent »

Résultat : près d’une vingtaine de chansons ont rapidement vu le jour. Dans un premier temps, sept ont été lancées une à une, puis réunies sur Begin Again, un EP paru au printemps 2019.

Les autres, elles, n’ont jamais été oubliées. Les démos sont restés rangés bien précieusement dans une liste de lecture à l’intérieur du téléphone de Norah Jones.

« Je me suis surprise à les réécouter constamment, à en changer l’ordre alors que je me promenais tout bonnement avec mes écouteurs dans les oreilles. Elles ne quittaient jamais mon esprit et je ressentais qu’elles étaient toutes liées d’une certaine manière. Sans même m’en rendre compte, j’avais créé un album entier, un tout bien cohérent. Je ne pouvais pas faire autrement que de le lancer », avance-t-elle.

Et c’est ce qu’elle a fait. Pick Me Up Off the Floor est finalement arrivé sur le marché hier. Norah Jones avoue avoir tenu à le lancer en pleine pandémie, plutôt que d’attendre une éventuelle accalmie.

« On ne sait pas ce sera quand, ni même comment. La planète est sur pause en ce moment, l’avenir est incertain... Alors, pourquoi, justement, attendre ? La musique, ça ne fait pas de mal à personne. Au contraire. Et si en ce moment mes chansons peuvent apporter un peu de réconfort, ne serait-ce qu’à une seule personne, quelque part, alors ça me ferait plaisir », mentionne-t-elle.

« On va passer au travers »

D’ailleurs, en entretien au Journal, Norah Jones hésite à parler de ce fameux « après », ce moment où l’industrie musicale pourra reprendre son cours normal.

« J’essaie de ne pas trop y penser. Ça me manque beaucoup de pouvoir jouer de la musique avec d’autres personnes. Je me console en disant que je peux tout de même lancer de la musique malgré tout », avance-t-elle.

« Je sais que l’après-crise sera difficile. Beaucoup de gens en ce moment dépendent des spectacles pour gagner leur vie, alors ce n’est pas facile pour eux financièrement. Et d’un point de vue créatif, c’est aussi très difficile de ne pas pouvoir donner de concerts. Mais on va passer au travers. Je ne sais pas quand, mais on va s’en sortir. C’est tout ce qui compte », termine Norah Jones.

► L’album Pick Me Up Off the Floor est maintenant disponible.