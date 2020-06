Les locataires du Parc-Ex(pulsés)

MONTRÉAL - Une caravane composée de cyclistes et de voitures a circulé dans les rues de Parc-Extension, samedi, pour dénoncer un phénomène d’évictions massives dans ce quartier et appuyer les résidents qui en sont victimes.

L’échéance des baux est toujours prévue pour le 1er juillet, même en temps de pandémie de COVID-19, ce qui rend la situation plus difficile.

Le père de famille Mohammad Amfizguy est en processus judiciaire à la Régie du logement pour conserver son appartement et espérer le retrait de l’éviction ordonnée par son propriétaire. «L’Université de Montréal vient d’ouvrir, alors les propriétaires achètent des maisons moins cher, ils les rénovent et les transforment en studio pour les étudiants. C’est ce que mon propriétaire veut faire. Il veut augmenter le loyer et faire de l’argent, mais [ces propriétaires] se fichent carrément des familles», affirme celui qui lutte depuis six mois.

L’organisatrice communautaire du Comité d’action de Parc-Extension Amy Darwish remarque la même chose. «Avec l’arrivée du nouveau campus [de l’Université de Montréal], nous ressentons déjà les conséquences négatives dans le quartier. Des propriétaires qui ont recours à des reprises de logements, à des évictions pour agrandissement et division et changement de taxation, qui utilisent le prétexte de rénovations majeures pour essayer de mettre dehors les locataires», soutient-elle.

La jeune femme engagée demande au gouvernement Legault de prolonger le moratoire sur les évictions et qu’il investisse dans les logements sociaux. «Il y avait un décret que toutes les évictions soient suspendues pendant la crise sanitaire. Présentement, [le gouvernement] prévoit une levée graduelle du moratoire: le 6 juillet pour les locataires qui ont eu des décisions à la Régie du logement avant le 1er mars, puis le 20 juillet pour ceux qui ont reçu leur décision de la Régie après [le 1er mars]. Alors, ils doivent trouver que les visites sont très difficiles. Nous ne voulons personne dans la rue pendant la crise sanitaire», explique-t-elle.

Pour les personnes cherchant de l’aide, Mme Darwish propose de s’informer à l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM).

Appartements «extrêmement chers»

Impliquée et citoyenne de Parc-Extension, Samiha Hoffain est angoissée pour les citoyens de son quartier. «On connaît des histoires de nos voisins, de nos amis, on ne peut pas l’ignorer. [Ma famille et moi], on est chanceux. On habite là depuis 20 ans, alors on paie un loyer raisonnable, mais l’appartement en face de chez nous est trois fois plus cher. Le 1er juillet arrive très, très vite, alors il y a beaucoup de personnes dans le quartier qui se cherchent un logement», lance-t-elle.

Mohammad Suliman a aussi reçu un avis d’éviction. Il cherche un appartement dans le même quartier pour que ses enfants puissent rester dans la même école. «Je ne sais pas quoi faire. J’ai quatre enfants, j’habite avec ma femme. Je suis la seule personne qui travaille et j’ai essayé de trouver un appartement. J’ai trouvé un appartement à 2000$ sur la rue Beaumont, mais c’est trop cher. En plus, à cause du COVID-19, c’est vraiment difficile de visiter et de trouver des appartements», s’exaspère-t-il.

L’avocat de M. Amfizguy, Alexandre B. Romano, défend sa cause à la Régie du logement. Il pense que ces évictions sont causées en majorité parce que la Ville permet de faire les rénovations. «La Ville pourrait ne pas donner le permis s’il y a des locataires dans l’appartement, mais disons que ça manque de leadership», critique-t-il.

La manifestation, samedi, était organisée en collaboration avec le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU).