Mort d’une Autochtone: des marches pacifiques pour l’honorer

Une semaine après la mort de Chantel Moore, une Autochtone abattue par un policier au Nouveau-Brunswick, des marches ont été organisées samedi dans plusieurs villes, comme Moncton, Edmundston, Fredericton et Halifax, pour lui rendre hommage.

La femme de 26 ans, originaire de la Colombie-Britannique, a été tuée à Edmundston par un policier qui voulait vérifier son état de santé. Son décès a d’ailleurs été dénoncé par le chef national de l’Assemblée des Premières Nations (APN) qui a réclamé une enquête sur les circonstances.

Samedi, plusieurs personnes s’étaient donné rendez-vous pour lui rendre hommage dans différentes villes dans le cadre de «marche de guérison».

«Nous marcherons à la fois dans le silence et les chants pour honorer nos émotions et guérir à la fois notre historique et contemporain de l’injustice [...] Nos châles rouges seront un symbole pour tous les [femmes et filles autochtones disparues ou tuées] et leurs familles», ont indiqué les organisateurs.

De leur côté, les chefs des communautés autochtones du Nouveau-Brunswick ont réclamé une enquête sur les services de police du Nouveau-Brunswick.

«La famille de Chantel Moore a besoin de réponses pour expliquer pourquoi elle a été tuée lors d'un examen de santé par la police. La justice ne doit pas attendre et tous les efforts doivent être déployés pour garantir que la justice soit rendue de manière appropriée, immédiate et respectueuse».

L’événement de samedi a pris un autre sens puisque la veille, un membre de la Première Nation Micmaque du Nouveau-Brunswick a été atteint mortellement par balle lors d’une intervention de la Gendarmerie royale du Canada à Miramichi.

Samedi, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, s’est dit profondément attristé par cet autre événement. «C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris qu’un incident survenu dans la Première Nation de Metepenagiag hier soir, a coûté la vie à un homme», a-t-il dit sur Twitter.