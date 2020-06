On s’approche

Je vous connais très bien et je sais que vous commencez à en avoir ras le bouchon, mais il y a de la lumière au bout du tunnel, et ce n’est pas le train qui s’en vient.

Déjà, on peut s’approcher un peu plus les uns des autres, se rassembler en famille, en petites communautés, et même manifester si on ne se met pas à voler des guitares. On est encore loin des poignées de main, des accolades et des beaux becs sur les joues, mais ça s’en vient et on sera capable de se composer, chaleur et BBQ aidant, un été beaucoup moins triste et morose que le printemps 2020, dont on se souviendra toujours. Le vrai contact humain basé sur l’affection, et non l’infection, se réinstalle. On a fait du chemin. Il y a le golf, la pêche et, bientôt, il y aura les conviviaux restos.

Cette pandémie était une première pour tout le monde sur la planète et rarement les humains ont été aussi déboussolés dans cette pénurie de masques et ce tsunami de Purell pendant qu’on stockait du papier de toilette. En passant, celle-là, je ne la comprends toujours pas.

Des gens très riches se sont mis à demander des subventions pendant que l’on trouvait avec ahurissement et stupeur des gens âgés oubliés, négligés, pour ne pas dire martyrisés dans des CHSLD. Le monde à l’envers.

Beaucoup de commerces ne se relèveront jamais de cet épisode à sec alors que d’autres ont fait de l’argent comme de l’eau. C’était le temps du homard, mais, ne me demandez pas pourquoi, une baleine est arrivée dans le paquet.

DANS LE COUDE

Jamais, depuis 3 mois, les chiens n’ont fait autant de marches avec leur maître et, dans le même laps, je serais curieux de connaître le nombre de personnes qui ont découvert FaceTime.

On n’a pas tout vu, mais on en a découvert de bien bonnes, comme le président des États-Unis qui a parlé de se gargariser au Lysol ou, au Québec, on est passé de la cabane à sucre aux tartelettes portugaises. On a peut-être perdu District 31 en cours de route, mais on a vu le Canadien gagner la Coupe Stanley 74 fois.

Allez, on ne lâche pas. On se tousse dans le coude, on achète québécois et jamais les SAQ ne nous laisseront tomber. À tous et à chacun, joyeux plexiglas !

Il y a des priorités dans la vie.

EN PASSANT