Oubliés à l’étranger: coincés avec leurs deux enfants de 8 mois et 2 ans

Un père de famille qui a perdu son emploi depuis qu’il est coincé au Maroc déplore qu’Ottawa « n’offre que des solutions impossibles » à certains de ses ressortissants pour rentrer au pays, alors que d’autres pays déploient des vols directs à répétition.

« Je ne croyais pas que ce soit possible que le gouvernement soit aussi indifférent à notre situation, à notre détresse », confie Majid Tounarti, résident de Saint-Apollinaire coincé au Maroc avec sa femme et ses deux enfants de 8 mois et 2 ans.

Le groupe s’est rendu au Maroc le 31 janvier pour visiter de la famille, mais n’a jamais pu revenir au pays.

Ils ont bien reçu l’avis pour deux des trois vols de rapatriement à la fin mars, mais leur situation financière ne leur a pas permis de s’y inscrire dans un court délai.

« À 1300 $ par personne, nous n’avions pas suffisamment d’argent de côté », raconte M. Tounarti.

« Des solutions impossibles »

Depuis, le gouvernement canadien n’a organisé aucun vol. Quelques personnes ont pu quitter par un vol de l’ambassade britannique, mais M. Tounarti qualifie cette solution de « complètement insensée » pour une famille.

« Ils nous proposent des solutions impossibles. Un vol vers Londres, l’hôtel, les taxis, les cas de COVID-19, ensuite un vol vers Toronto le lendemain et finalement un autre vol vers Montréal, avec deux bébés ? C’est nous abandonner tout simplement », déplore l’homme d’origine marocaine qui vit au Québec depuis 20 ans.

La famille déplore cette attitude désinvolte d’Ottawa, qui tranche avec celle d’autres pays occidentaux.

« Quand on voit les gens d’autres pays rentrer à la maison, mais que pour nous ça semble trop compliqué, c’est ridicule. C’est humiliant et insultant. J’ai toujours été fier d’être Canadien, mais là, c’est trop », soupire Majid Tounarti.

Il a perdu son emploi

D’autant plus que ce dernier a perdu son emploi des 12 dernières années dans le domaine de l’informatique en raison de la crise. Et puisqu’il est au Maroc, il ne peut bénéficier des semaines de compensation prévues lors de la mise à pied.

« Pendant ce temps, les paiements continuent, vous savez. On a fait tout ce qu’on devait faire et ce n’est pas encore assez pour le gouvernement qui nous abandonne ici », tranche l’homme qui se dit d’autant plus bouleversé par les commentaires à l’égard des gens dans sa situation.

« Les gens qui disent que c’est notre problème ne comprennent pas. En janvier, il n’y avait aucun signal. Tout ça est hors de notre contrôle. Si j’avais eu le choix, jamais je ne serais venu dans ces conditions, jamais je n’aurais perdu mon emploi, peut-être ma maison, ma santé », insiste M. Tounarti, qui ne souhaite que ramener les siens à la maison.