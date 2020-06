Oubliés à l’étranger: il rate la naissance de sa petite-fille

Un homme de Saint-Jean-sur-Richelieu a raté la naissance de sa dernière petite-fille, incapable de prendre son vol de retour des Philippines puisque ce dernier devait faire escale dans un pays dont les frontières étaient fermées.

• À lire aussi: Oubliés à l’étranger: des Québécois veulent être rapatriés

Grand amoureux des voyages, Jean-Pierre Dodge, 75 ans, a quitté le Québec à de nombreuses reprises dans les dernières années pour visiter le monde.

Photo courtoisie

En décembre 2019, il a pris l’avion seul pour se rendre aux Philippines, un pays d’Asie qu’il a déjà visité à de nombreuses reprises dans le passé. Il devait revenir le 25 mars, juste à temps pour la naissance de la dernière-née de son fils, Patrick.

Photo courtoisie

« Le jour même de mon vol, j’ai appris que je ne pouvais plus monter à bord. On devait faire une escale à Hong Kong, mais la Chine avait annoncé la fermeture de ses frontières la veille. Alors il n’y avait que les Chinois qui pouvaient prendre ce vol », a expliqué M. Dodge en entrevue téléphonique.

Dépité par l’annulation de son vol, l’homme s’est dirigé à Cebu, une ville à quelques kilomètres de l’aéroport pour louer temporairement une chambre d’hôtel afin de réfléchir à ses options.

Mais deux jours plus tard, c’était au tour des Philippines de fermer ses frontières et de confiner les villes.

« un hôtel de passe »

« Je me suis retrouvé dans un genre d’hôtel de passe, dans un bidonville, incapable de sortir de la ville. En plus, je dois marcher sept kilomètres deux fois par semaine pour aller me chercher à manger puisque la majorité des commerces ont interdit l’accès aux personnes âgées », déplore l’homme.

Un avion de rapatriement a bel et bien été affrété début avril en partance des Philippines vers Toronto. Mais il partait de Manille, la capitale du pays située sur une autre île, inaccessible en raison du confinement.

Depuis la fin avril, toutes les deux semaines, les dirigeants du pays annoncent le prolongement du confinement de 15 jours. Une situation qui commence à peser sur son moral à la longue.

D’ailleurs, il se dit que s’il avait pu réserver un vol 24 h plus tôt pour rentrer au Québec, il aurait pu voir la naissance de sa dernière petite-fille, Amélie.

« Pour l’instant, je n’ai d’autre choix que de la voir grandir à distance, via les réseaux sociaux. C’est difficile parce que dernièrement j’habitais chez mon fils, alors j’étais très proche de la petite famille. J’ai hâte de les revoir », a-t-il laissé entendre.

Un flèche contre le fédéral

Il décoche aussi une flèche à l’endroit du gouvernement fédéral qui n’en a pas fait assez, à ses yeux, pour rapatrier les Canadiens.

« Je suis déçu de l’ambassade de Manille et du consulat de Cebu pour lesquels je ne suis qu’un numéro, a ajouté M. Dodge, amer. J’ai perdu espoir dans le gouvernement Trudeau. »